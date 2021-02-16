В Волгоградской области вынесли приговор матери по делу о гибели трёх её детей

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В Волгоградской области вынесли приговор матери по делу о гибели трёх её малолетних детей.
В Волгоградской области вынесли приговор матери по делу о гибели трёх её детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Как заявила старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталия Рудник, в августе 2018 года женщина отправилась в гости, оставив без присмотра трёх сыновей в возрасте от 11 до 12 лет, страдавших психическим расстройством.

Дети заигрались, подожгли домашние вещи. В деревянной постройке произошёл пожар, в результате чего мальчики погибли.

Женщине назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении, передаёт kp.ru.

Приговор вступил в силу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд вынес приговор по делу о гибели ребёнка в детсаду.

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