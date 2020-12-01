В Петербурге суд вынес приговор по делу о гибели ребёнка в детсаду

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Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор воспитательнице детского сада №100, по вине которой в марте 2020 года погибла трёхлетняя девочка.
В Петербурге суд вынес приговор по делу о гибели ребёнка в детсаду
  • РИА Новости

Ребёнок погиб, застряв головой в прутьях решётки на детской горке. Без присмотра девочка оставалась около десяти минут, пишет kp.ru.

«Во время прогулки с детьми обвиняемая, не предвидя опасных последствий своего бездействия, хотя должна была и могла их предвидеть, должным образом не наблюдала за поведением детей, входящих в вверенную ей группу, отвлекалась на посторонние занятия на длительное время, не обеспечив тем самым надлежащий контроль за детьми», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Воспитательница вину признала. Ей назначили два года ограничения свободы условно и ещё на два года запретили работать с детьми.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту падения шкафа на ребёнка в детском саду.

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