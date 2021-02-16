В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской

В Новосибирске водитель Toyota сбил женщину с коляской.

Об этом сообщает Newinform.

Инцидент произошёл 15 февраля на улице Александра Чистякова. Мужчина совершил наезд на женщину 1984 года рождения, уточняет «Газета.Ru».

«Потерпевшая в результате наезда упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребёнок. После произошедшего её доставили в медицинское учреждение, где диагностировали перелом ноги», — заявили в региональном СУ СК России.

Следователи проводят проверку.

В январе сообщалось, что в Москве водитель легкового автомобиля сбил троих пешеходов, выходивших из трамвая на Красноказарменной улице, один из них погиб.