В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской

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В Новосибирске водитель Toyota сбил женщину с коляской.
В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Инцидент произошёл 15 февраля на улице Александра Чистякова. Мужчина совершил наезд на женщину 1984 года рождения, уточняет «Газета.Ru».

«Потерпевшая в результате наезда упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребёнок. После произошедшего её доставили в медицинское учреждение, где диагностировали перелом ноги», — заявили в региональном СУ СК России.

Следователи проводят проверку.

В январе сообщалось, что в Москве водитель легкового автомобиля сбил троих пешеходов, выходивших из трамвая на Красноказарменной улице, один из них погиб.

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