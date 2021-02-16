В Ленобласти завели дело против отчима, подозреваемого в истязании пасынка

В Ленинградской области завели уголовное дело против отчима, подозреваемого в истязании пасынка.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, мужчина, злоупотребляющий спиртным, в течение продолжительного времени издевался над мальчиком, а также систематически избивал его.

На данный момент 13-летний ребёнок изолирован и помещён в детский реабилитационный центр. Подозреваемый задержан. Следственным органом подготовлено ходатайство в суд об избрании для мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств данного преступления», — заявили в ведомстве.

Также в ходе разбирательства будет дана юридическая оценка действий или бездействия сотрудников из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери.