Главный терапевт Минздрава оценила пищевые пристрастия россиян

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина оценила пищевые пристрастия россиян.

«Могу сказать в общем и целом, что идёт уклон в колбасные изделия», — заявила она в беседе с НТВ.

По её словам, хорошо, что употребляются молочные продукты, но чаще всего это молочные продукты повышенной жирности.

Ещё одной проблемой Драпкина назвала очень низкую приверженность россиян терапии.

«В течение трёх месяцев пациент принимает препарат, потом бросает», — пояснила она.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.