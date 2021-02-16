В Башкирии разработали комплекс мер по борьбе с безработицей

В Башкирии в 2020 году статус безработного получили более 197 тыс. человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 51,3 тыс. человек. Власти республики подготовили соответствующий комплекс мер.

Об этом сообщает mkset.ru.

В документе сказано, что количество безработных удалось сократить до 106,5 тыс. благодаря пособиям и активной работе центра занятости населения с пополнением рынка вакансий.

Из бюджета республики в 2021 году будет выделено 458 млн рублей на решение этой проблемы. До конца года планируется трудоустроить более 45 тыс. человек, ещё более 6 тыс. получат временную занятость, а около 7 тыс. человек, согласно документу, сохранят свои должности.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области выплатили пособия по безработице на сумму 8,1 млрд рублей с начала 2020 года.