Песков заверил, что парад Победы в 2021 году состоится
- РИА Новости
При этом он затруднился ответить, будет ли праздник по традиции проведён 9 мая.
«Я пока не знаю, но то, что парад будет, — это однозначно», — цитирует Пескова ТАСС.
Он напомнил, что даже в 2020 году парад был.
«Поэтому парад будет, никаких сомнений нет», — сказал представитель Кремля.
24 июня 2020 года в России состоялись торжества в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Утром во многих городах России, включая Москву, прошли военные парады.