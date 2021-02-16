Песков заверил, что парад Победы в 2021 году состоится

В 2021 году в России состоится парад Победы — это однозначно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

При этом он затруднился ответить, будет ли праздник по традиции проведён 9 мая.

«Я пока не знаю, но то, что парад будет, — это однозначно», — цитирует Пескова ТАСС.

Он напомнил, что даже в 2020 году парад был.

«Поэтому парад будет, никаких сомнений нет», — сказал представитель Кремля.

24 июня 2020 года в России состоялись торжества в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Утром во многих городах России, включая Москву, прошли военные парады.