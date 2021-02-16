На берегу Симферопольского водохранилища задержана группа браконьеров

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Симферополю задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном вылове рыбы. У браконьеров изъяли около тонны незаконно выловленной рыбы.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

«В результате проведённой спецоперации на берегу Симферопольского водохранилища с поличным задержаны пятеро жителей Сакского района Крыма. Злоумышленники осуществляли лов рыбы, используя запрещённые снасти, не имея документов, разрешающих вылов рыбы. При осмотре места происшествия оперативниками изъяты сети, надувная лодка, а также около тонны незаконно выловленной рыбы, в том числе толстолобик, щука, лещ, судак и карп», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщало издание «Известия», в Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили цех, где хранилась большая партия рыбы, по предварительным данным, краснокнижного осетра.