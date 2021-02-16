Кабмин выделит МЧС 6 млрд рублей на обновление парка техники

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МЧС 6 млрд рублей на обновление парка техники.
Кабмин выделит МЧС 6 млрд рублей на обновление парка техники
  • РИА Новости

«Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2021 году получит 6 млрд рублей на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что решение о выделении средств было принято в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина. 

Также сообщается, что деньги поступят из правительственного резервного фонда.

8 октября 2020 года Владимир Путин заявил в ходе выступления на совещании по техоснащению МЧС о снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2020 году.

По его словам, системные меры профилактики, о которых говорили не раз, дают необходимый результат.

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