Кабмин выделит МЧС 6 млрд рублей на обновление парка техники

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МЧС 6 млрд рублей на обновление парка техники.

«Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2021 году получит 6 млрд рублей на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что решение о выделении средств было принято в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина.

Также сообщается, что деньги поступят из правительственного резервного фонда.

8 октября 2020 года Владимир Путин заявил в ходе выступления на совещании по техоснащению МЧС о снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2020 году.

По его словам, системные меры профилактики, о которых говорили не раз, дают необходимый результат.