Путин сообщил о снижении ущерба от ЧС в 2020 году
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
Он сообщил, что «в текущем году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими годами, тогда как до этого они стабильно составляли 6—8 млрд рублей ежегодно».
«И не потому, что мы на этом как-то экономим или должны экономить, зажимаем эти рубли — говорю сейчас об этом, а потому что реальный ущерб снижается, что очень важно», — цитирует РИА Новости Путина.
Президент отметил, что «системные меры профилактики, о которых говорили не раз, дают свой необходимый результат».