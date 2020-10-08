Путин сообщил о снижении ущерба от ЧС в 2020 году

Российский лидер Владимир Путин заявил в ходе выступления на совещании по техоснащению МЧС о снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2020 году.

Он сообщил, что «в текущем году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими годами, тогда как до этого они стабильно составляли 6—8 млрд рублей ежегодно».

«И не потому, что мы на этом как-то экономим или должны экономить, зажимаем эти рубли — говорю сейчас об этом, а потому что реальный ущерб снижается, что очень важно», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент отметил, что «системные меры профилактики, о которых говорили не раз, дают свой необходимый результат».