Исследование: Россия вошла в топ-10 стран по объёмам рынка фриланса

Короткая ссылка
Россия вошла в десятку стран по объёмам рынка фриланса, его оборот в 2020 году был выше $41 млрд.
Исследование: Россия вошла в топ-10 стран по объёмам рынка фриланса
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование PwC.

По оценке экспертов, оборот глобального рынка фриланса в прошлом году достиг $6,5 трлн. Прогнозируется, что он будет расти приблизительно по 16% в год и к 2025-му составит почти $14 трлн.

Российский сегмент, как считается, станет увеличиваться опережающими темпами (+20% ежегодно).

По выручке внештатных работников Россия попала в топ-10. Лидируют США (более $1 трлн), Индия ($680 млрд) и Канада ($130 млрд).

Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в беседе с Nation News оценил идею четырёхдневной рабочей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить