Исследование: Россия вошла в топ-10 стран по объёмам рынка фриланса

Россия вошла в десятку стран по объёмам рынка фриланса, его оборот в 2020 году был выше $41 млрд.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование PwC.

По оценке экспертов, оборот глобального рынка фриланса в прошлом году достиг $6,5 трлн. Прогнозируется, что он будет расти приблизительно по 16% в год и к 2025-му составит почти $14 трлн.

Российский сегмент, как считается, станет увеличиваться опережающими темпами (+20% ежегодно).

По выручке внештатных работников Россия попала в топ-10. Лидируют США (более $1 трлн), Индия ($680 млрд) и Канада ($130 млрд).

Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в беседе с Nation News оценил идею четырёхдневной рабочей недели.