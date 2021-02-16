В Пермском крае задержана группа лиц по делу о краже нефти

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали о задержании группы из шести человек, занимавшихся воровством нефти из нефтепровода недалеко от краевого центра.

Об этом сообщает URA.RU.

Злоумышленники успели похитить более 25 т нефти на сумму около 185 тыс. рублей и вывезти её на автозаправщиках НЕФАЗ.

«Один из соучастников очищает место незаконной врезки в нефтепровод для беспрепятственного доступа к ней, двое других транспортируют похищенную нефть на автотопливозаправщиках НЕФАЗ, остальные наблюдают на подъездных путях за окружающей обстановкой», — описали схему кражи в пресс-службе полицейского главка.

В настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Санкт-Петербурге задержали объявленного в федеральный розыск вора-рецидивиста после очередного преступления.