ФСБ задержала сторонников ИГ в Крыму и Татарстане

В Крыму и Татарстане пресечена деятельность граждан, собиравших деньги для боевиков «Исламского государства»* (ИГ).

«ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные с 2015 по 2019 год в интернете под видом благотворительности собирали деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков.

11 февраля сообщалось, что в Норильске задержали сторонника террористической организации «Исламское государство». Возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.