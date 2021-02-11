В Норильске сотрудники ФСБ задержали сторонника террористической организации

В Норильске задержали сторонника террористической организации «Исламское государство»*. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Красноярскому краю.

«Установлено, что, проникнувшись идеями радикального ислама, житель г. Норильска осуществлял вербовку лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг ИГИЛ*», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).

Ранее сообщалось, что в Дагестане спецслужбы во взаимодействии с сотрудниками МВД выявили и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.