В Екатеринбурге возбудили дело после избиения сотрудника транспортной полиции

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту избиения сотрудника транспортной полиции в аэропорту Кольцово. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 февраля на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК России.
В Екатеринбурге возбудили дело после избиения сотрудника транспортной полиции
  • © РИА Новости

Как сообщают «Известия», инцидент произошёл 6 февраля. Пассажир рейса Москва — Екатеринбург, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался покидать борт самолёта.

«В связи с этим были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые потребовали прекратить противоправные действия и проследовать с ними. Однако подозреваемый нанёс полицейскому удары в область лица», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений.

Ранее, по сообщениям ФАН, полицейские сняли двух пассажиров с рейса в Хабаровске за драку на борту самолёта.

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