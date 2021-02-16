В Екатеринбурге возбудили дело после избиения сотрудника транспортной полиции
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Как сообщают «Известия», инцидент произошёл 6 февраля. Пассажир рейса Москва — Екатеринбург, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался покидать борт самолёта.
«В связи с этим были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые потребовали прекратить противоправные действия и проследовать с ними. Однако подозреваемый нанёс полицейскому удары в область лица», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений.
Ранее, по сообщениям ФАН, полицейские сняли двух пассажиров с рейса в Хабаровске за драку на борту самолёта.