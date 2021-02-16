В Иркутской области полицейские задержали группу наркоторговцев
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт управления ведомства по региону во вторник, 16 февраля.
Подозреваемые развернули сеть поставок запрещённых веществ в четыре города Иркутской области, Бурятию и Краснодарский край.
В ходе обысков было изъято более 785 г синтетических наркотиков, 48 г героина и 815 г наркотиков растительного происхождения. Кроме того, наркодилеры содержали две плантации с коноплёй.
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе правоохранители заключили под стражу главаря преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.