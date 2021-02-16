Электроснабжение и транспортное сообщение нарушено в Хабаровском крае из-за проходящего циклона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

«В Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах зафиксированы отключения на линиях ЛЭП. Бригады электросетей работают по оперативному устранению нарушений в подаче электроэнергии в населенные пункты», — говорится в сообщении.

Ограничено движение пассажирских автобусов на автодорогах регионального значения Советская Гавань — Ванино — Монгохто в Советско-Гаванском и Ванинском районах и Селихино — Николаевск-на-Амуре Николаевского района. Кроме этого, введено ограничение работы паромной переправы Ванино – Холмск до улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что из-за циклона на Сахалине отложен вылет нескольких авиарейсов, закрыта паромная переправа, отменено междугородное автобусное сообщение и поезда.