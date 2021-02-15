Власти Москвы рассказали о процессе уборки снега в городе

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал в эфире телеканала «Россия 24», как продвигается работа коммунальных служб по уборке снега в городе.

«Наша задача сейчас — в ближайшие четыре дня завершить полностью очистку снега по всей городской территории. Все временные места складирования вдоль дорог — их в обязательном порядке убрать», — цитирует его ТАСС.

Бирюков добавил, что особое внимание коммунальные работники уделяют Центральному административному округу, где приходится снег из маленьких дворов вывозить, так как его некуда складывать.

Вместе с этим специалисты активно счищают снег с двускатных крыш, где скопился такой же его объём, как и на дорогах.

Ранее Бирюков рассказал, сколько снега с начала снегопада было вывезено на снегосплавные пункты.