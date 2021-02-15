В Москве назвали объёмы вывезенного на снегосплавные пункты снега

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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, сколько снега с начала снегопада было вывезено на снегосплавные пункты.
В Москве назвали объёмы вывезенного на снегосплавные пункты снега
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«В работах по уборке города задействованы 116 тыс. сотрудников Комплекса городского хозяйства, из них 80 тыс. — рабочие ручной уборки, и 15 тыс. единиц техники. С начала снегопада в городе перемещено (на снегосплавные пункты. — RT) около 10 млн куб. снега», — приводятся его заявление в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Он отметил, что круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы после сильного снегопада взяли под особый контроль очистку кровель.

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