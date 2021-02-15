Замначальника УМВД по Самаре арестован по делу о взятке

Заместитель начальника управления МВД России по Самаре был заключён под стражу в рамках уголовного дела о получении взятки.

«Решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУ СК по Самарской области.

Отмечается, что расследование дела ещё продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Согласно версии следствия, в марте 2011 года обвиняемый получил от гражданина взятку в виде имущества — автомобиля ВАЗ-212140 за способствование незаконному бездействию в пользу взяткодателя.

Если вина сотрудника будет доказана судом, то он будет уволен из органов внутренних дел.

24 января заместитель главы отдела Федерального казначейства по Дагестану Магомед Ашаханов был арестован по делу о вымогательстве взятки в крупном размере, сообщили в Верховном суде республики.