Замглавы отдела казначейства Дагестана арестован по делу о взятке
- РИА Новости
«Сегодня Советским районным судом Махачкалы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела №1 Махачкалы управления Федерального казначейства РФ по республике Магомеду Ашаханову... сроком на два месяца, до 22 марта включительно», — цитирует главу пресс-службы Зарему Мамаеву ТАСС.
По данным следствия, в ноябре 2020 года задержанный потребовал от руководителя подрядной организации, с которой были заключены муниципальные контракты, взятку в размере 380 тыс. рублей.
Потерпевший обратился в полицию, и 22 января 2021 года подозреваемый был задержан с поличным в своём служебном кабинете.
В декабре по подозрению в получении взятки задержан зампрокурора Зеленоградского административного округа столицы.