Зампрокурора Зеленограда задержали по делу о взяточничестве
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Отделом по обеспечению собственной безопасности... проведены совместные проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Александра Махова», — сообщили в прокуратуре.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере).
Ранее в пресс-службе правительства Бурятии заявили о задержании заместителя председателя правительства региона Алексея Мишенина.