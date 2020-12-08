Зампрокурора Зеленограда задержали по делу о взяточничестве

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В прокуратуре Москвы сообщили о задержании заместителя прокурора Зеленоградского административного округа столицы Александра Махова по подозрению в получении взятки.
Зампрокурора Зеленограда задержали по делу о взяточничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Отделом по обеспечению собственной безопасности... проведены совместные проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Александра Махова», — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере).

Ранее в пресс-службе правительства Бурятии заявили о задержании заместителя председателя правительства региона Алексея Мишенина.

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