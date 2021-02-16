Путин поручил проанализировать освоение средств на дороги в регионах

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проанализировать освоение регионами средств, выделенных федеральным бюджетом в 2020 году на мероприятия в сфере дорожного хозяйства, до 15 марта.
Путин поручил проанализировать освоение средств на дороги в регионах
  • РИА Новости

«Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также было поручено определить причины низкого уровня освоения данных средств в отдельных субъектах России.

Срок исполнения — до 15 марта.

10 ноября 2020 года заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о работе по ремонту дорог.

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