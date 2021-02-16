Путин поручил проанализировать освоение средств на дороги в регионах
- РИА Новости
«Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также было поручено определить причины низкого уровня освоения данных средств в отдельных субъектах России.
Срок исполнения — до 15 марта.
10 ноября 2020 года заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о работе по ремонту дорог.