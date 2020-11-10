В Москве рассказали о работе по ремонту дорог

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Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о работе по ремонту дорог.
В Москве рассказали о работе по ремонту дорог
  • РИА Новости

«В Москве по регламенту межремонтных сроков крупные вылетные магистрали ремонтируются раз в три года. Небольшие дороги — раз в четыре года. Остальные — раз в шесть-семь лет. До конца года планировали обновить порядка 20 млн кв. м асфальтовых покрытий», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, этот год оказался очень сложным для дорожников и первые ремонтные месяцы они вынуждены были не работать, чтобы жители спокойно сидели в самоизоляции.

«Но начиная с июня мы мобилизовали свои силы. На сегодня отремонтировали примерно 19,5 млн кв. м дорожных покрытий», — подчеркнул Бирюков.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отремонтировать около 90 км дорог в 2021 году.

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