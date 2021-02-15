Эксперты рассказали о самых популярных авианаправлениях на 8 Марта

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Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какие авианаправления особенно популярны у россиян на 8 Марта.
Эксперты рассказали о самых популярных авианаправлениях на 8 Марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты сообщили, что Сочи лидирует в списке: куплено 17% билетов туда-обратно, что в 1,8 раза больше, чем год назад. Средняя стоимость перелёта составила 11,1 тыс. рублей.

«В этом году из-за закрытых границ спрос на праздничные выходные в марте значительно переориентировался на внутренние направления: 93% всех авиабилетов забронировано по России. Год назад эта доля составляла всего 66%, остальные путешественники отправились встречать 8 Марта за границей», — рассказала руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Москва на втором месте по популярности — 15%. Спрос вырос в 1,5 раза, средняя цена билета 7,7 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург — забронировано 9% авиабилетов, что в 1,8 раза больше, чем в 2020-м. Средняя цена билета — 6,9 тыс. рублей.

В список востребованных городов также вошли Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Казань, Иркутск.

Как ранее сообщал «Янтарный край», Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тыс. туристов, это на 10% больше, чем годом ранее.

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