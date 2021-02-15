Верховный суд внёс в Госдуму проект о введении понятия «уголовный проступок»

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Верховный суд России внёс в Госдуму законопроект о введении в УК понятия «уголовный проступок». Об этом свидетельствует информация из думской электронной базы.
Верховный суд внёс в Госдуму проект о введении понятия «уголовный проступок»
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка», — говорится в постановлении пленума суда.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается «отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики».

Осенью 2017 года сообщалось о предложении Верховного суда не наказывать граждан за совершённое впервые преступление небольшой тяжести и инициативе введения понятия «уголовный проступок»

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