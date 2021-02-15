Эксперт оценила возможную связь между стоимостью и эффективностью витаминов

Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова оценила возможную связь между стоимостью и эффективностью витаминов.

«Те витамины, которые таблетируются и упаковываются в России, конечно, дешевле, но всё равно исходные вещества создаются за границей. Потому в целом ориентироваться на место производства не стоит, смотреть надо на состав и дозы», — заявила она в беседе с НСН.

Как считает эксперт, цены нередко определяются маркетинговыми целями и позиционированием товара, хотя состав может быть абсолютно одинаковым.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию в рабочие дни.