Эксперт оценила возможную связь между стоимостью и эффективностью витаминов

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Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова оценила возможную связь между стоимостью и эффективностью витаминов.
Эксперт оценила возможную связь между стоимостью и эффективностью витаминов
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Те витамины, которые таблетируются и упаковываются в России, конечно, дешевле, но всё равно исходные вещества создаются за границей. Потому в целом ориентироваться на место производства не стоит, смотреть надо на состав и дозы», — заявила она в беседе с НСН.

Как считает эксперт, цены нередко определяются маркетинговыми целями и позиционированием товара, хотя состав может быть абсолютно одинаковым.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию в рабочие дни.

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