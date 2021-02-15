В Госдуму внесли проект, отменяющий ответственность за ряд нарушений на митингах

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает отменить административную ответственность за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах.

Проект был внесён в нижнюю палату парламента депутатом Андреем Барышевым, документ размещён в думской электронной базе.

Так, предлагается внести изменения в КоАП, исключив статью 20.2.2 — «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка».

Кроме того, предлагается исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 кодекса об ответственности за нарушения на митингах.

Проект подразумевает отмену ответственности за нарушение участником мероприятия установленного порядка его проведения.

Как отмечает автор инициативы, в законе о митингах есть понятия «собрание», «митинг» и «демонстрация», а понятия «массовое присутствие граждан» или «группа граждан», которые используются при определении указанных выше мероприятий, не раскрыты в количественном выражении.

«Из чего следует, что любое скопление граждан, не попадающие под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности», — говорится в пояснительной записке.

Как считает депутат, данное обстоятельство «вводит в заблуждение общество на предмет возможно допустимого поведения в общественных местах.

10 февраля Госдума приняла закон, предусматривающий повышение штрафов за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на митингах.