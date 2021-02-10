Госдума приняла закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предусматривает повышение штрафов за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных и силовых органов на митингах.
Госдума приняла закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
  • © duma.gov.ru

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, согласно документу, штраф составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей (в настоящее время — от 500 до 1 тыс. рублей).

За повторное нарушение предусмотрено взыскание 10—20 тыс. рублей.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушения порядка сбора, перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия. Гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юрлицам — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее RT писал, что в России предложили ввести ответственность за незаконное ношение на митингах форменной одежды представителей правоохранительных органов.

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