АвтоВАЗ отзывает для ремонта более 9 тысяч автомобилей Lada Xray

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ отзывает для ремонта 9311 автомобилей Lada Xray, выпущенных с января по май 2019 года.
АвтоВАЗ отзывает для ремонта более 9 тысяч автомобилей Lada Xray
  • © АвтоВАЗ

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта 15 февраля.

В материале отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе были установлены бракованные валы электромеханического усилителя рулевого управления.

Дилеры марки проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Замену деталей произведут бесплатно.

Как ранее сообщал телеканал «Звезда», эксперт оценил ситуацию с ценами на автомобили в России.

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