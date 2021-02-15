АвтоВАЗ отзывает для ремонта более 9 тысяч автомобилей Lada Xray
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта 15 февраля.
В материале отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе были установлены бракованные валы электромеханического усилителя рулевого управления.
Дилеры марки проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Замену деталей произведут бесплатно.
Как ранее сообщал телеканал «Звезда», эксперт оценил ситуацию с ценами на автомобили в России.