Эксперт прокомментировал рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни

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Эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов прокомментировал рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни.
Эксперт прокомментировал рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

В беседе со «Взглядом» он выразил мнение, что если проанализировать реализацию федеральных программ, например развитие Северного морского пути, Арктики и Дальнего Востока, то можно предположить, что в ближайшие пять лет перемены будут.

«Разумеется, Москва и другие крупные промышленные города останутся в топе, но такие регионы, как Приморский край, Сахалинская область, Мурманская и Архангельская области, Красноярский край, Чукотский автономный округ сильно прибавят в своём ВВП», — прогнозирует эксперт.

По его словам, в эти регионы активно вкладывают средства, с их помощью развивают новые производства и транспортные пути, то есть там создаётся генератор внутренней региональной экономики.

Рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2020 году возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область, следует из результатов исследования РИА Новости.

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