Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни

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Рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2020 году возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область, следует из результатов исследования РИА Новости.

Как отмечается, при составлении рейтинга проанализированы различные показатели, включая уровень доходов населения, жилищные условия, уровень безработицы, демографическую ситуацию, здоровье населения и уровень образования.

В соответствии с результатом исследования среди российских регионов первые позиции по качеству жизни занимают Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Данные регионы занимали аналогичные места и по итогам прошлого года.

В десятку регионов, где качество жизни высоко, попали также Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область.

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край и Республика Тыва.

Ранее были названы лидирующие по вредным привычкам регионы России.

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