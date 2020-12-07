Названы лидирующие по вредным привычкам российские регионы

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Регионы Сибири и Дальнего Востока замыкают рейтинг по отсутствию вредных привычек у населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Отмечается, что наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской области, Сахалинской области, Республике Хакасия и Республике Бурятия.

Данные регионы занимали аналогичные места и по итогам прошлого года.

Также в замыкающую пятёрку попала Амурская область.

Уточняется, что наиболее остро для перечисленных регионов стоит проблема с алкоголем, в меньшей степени — с курением.

16 сентября депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инициативу введения ограничений продажи алкоголя в новогодние праздники.

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