Названы лидирующие по вредным привычкам российские регионы

Регионы Сибири и Дальнего Востока замыкают рейтинг по отсутствию вредных привычек у населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Отмечается, что наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской области, Сахалинской области, Республике Хакасия и Республике Бурятия.

Данные регионы занимали аналогичные места и по итогам прошлого года.

Также в замыкающую пятёрку попала Амурская область.

Уточняется, что наиболее остро для перечисленных регионов стоит проблема с алкоголем, в меньшей степени — с курением.

16 сентября депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инициативу введения ограничений продажи алкоголя в новогодние праздники.