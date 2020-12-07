Названы лидирующие по вредным привычкам российские регионы
Отмечается, что наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской области, Сахалинской области, Республике Хакасия и Республике Бурятия.
Данные регионы занимали аналогичные места и по итогам прошлого года.
Также в замыкающую пятёрку попала Амурская область.
Уточняется, что наиболее остро для перечисленных регионов стоит проблема с алкоголем, в меньшей степени — с курением.
16 сентября депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инициативу введения ограничений продажи алкоголя в новогодние праздники.