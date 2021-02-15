В Самарской области в 2021 году построят ещё один ФАП

В 2021 году в посёлке Томанском (Самарская область) в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет построено новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта.

Как передаёт sova.info, место для медицинского пункта уже определили — в центре посёлка, где хорошая дорожная развязка. В Томанском проживают более 400 человек, в том числе 112 детей в возрасте до 14 лет.

Как отметила руководитель Томанского филиала ГБОУ СОШ №1 Нина Пуговкина, ФАП в населённом пункте есть, но он расположен в ветхом здании, а условия работы оставляют желать лучшего.

Ранее портал RIA56 сообщил, что в Оренбургской области начнут строить врачебные амбулатории.