В России утвердили стратегию по борьбе с контрафактом до 2025 года

Правительство России утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В России будут созданы эффективные механизмы борьбы с контрафактом, усовершенствована нормативно-правовая база и сформированы условия для действенного общественного контроля», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

План реализации данной стратегии должен быть подготовлен Минпромторгом в течение трёх месяцев.

Также сообщается, что в стратегии определены приоритетные области для наблюдения, такие как пищевая и лёгкая промышленность, автопром, авиапром, химическая промышленность.

Ранее Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года.