В России утвердили стратегию по борьбе с контрафактом до 2025 года
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«В России будут созданы эффективные механизмы борьбы с контрафактом, усовершенствована нормативно-правовая база и сформированы условия для действенного общественного контроля», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
План реализации данной стратегии должен быть подготовлен Минпромторгом в течение трёх месяцев.
Также сообщается, что в стратегии определены приоритетные области для наблюдения, такие как пищевая и лёгкая промышленность, автопром, авиапром, химическая промышленность.
Ранее Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года.