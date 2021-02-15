В России утвердили стратегию по борьбе с контрафактом до 2025 года

Короткая ссылка
Правительство России утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В России утвердили стратегию по борьбе с контрафактом до 2025 года
  • Pixabay

«В России будут созданы эффективные механизмы борьбы с контрафактом, усовершенствована нормативно-правовая база и сформированы условия для действенного общественного контроля», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

План реализации данной стратегии должен быть подготовлен Минпромторгом в течение трёх месяцев.

Также сообщается, что в стратегии определены приоритетные области для наблюдения, такие как пищевая и лёгкая промышленность, автопром, авиапром, химическая промышленность.

Ранее Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить