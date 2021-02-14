Российский премьер Михаил Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что, согласно стратегии, «вклад лесной отрасли в экономику России к 2030 году должен увеличиться в два раза — до 1,14 трлн рублей».

«Выход на такие показатели станет возможным благодаря комплексной работе по ряду направлений. Речь, в частности, идёт о цифровизации отрасли, развитии механизмов лесовосстановления и создании лесных питомников, поддержке перерабатывающей инфраструктуры и расширении сети лесных дорог», — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин подписал постановление о гибкой экспортной пошлине в рамках зернового демпфера.