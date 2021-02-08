Мишустин подписал постановление об экспортной пошлине в рамках зернового демпфера

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о гибкой экспортной пошлине в рамках зернового демпфера. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что «с 2 июня в России начнёт действовать гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень».

Формулу её расчёта утвердил Мишустин.

«Так, в отношении пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей $200 за тонну, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены в $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну. Для расчёта пошлины будут использоваться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу. Постановление, обязывающее участников рынка информировать биржи о параметрах таких сделок, Михаил Мишустин подписал 3 февраля», — говорится в сообщении.

В кабмине сообщили, что гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на основе данных по ценам предыдущей недели, этим будет заниматься Минсельхоз.

«Расчёт параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнётся с 1 апреля. Новый формат экспортной пошлины вводится в рамках разработанного по поручению президента механизма зернового демпфера. Участникам рынка новая система даст возможность точнее просчитывать свою экономику, вести планирование на долгосрочный период. Зерновой демпфер также позволит предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок», — добавили в пресс-службе правительства.

В конце января сообщалось, что российское правительство утвердило с 1 марта повышение экспортной пошлины на пшеницу с €25 до €50.