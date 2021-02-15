Жалобу на действия СК в ситуации с Навальным рассмотрят повторно

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Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение жалобу на действия следственного управления СК России после госпитализации в Омске Алексея Навального. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.
Жалобу на действия СК в ситуации с Навальным рассмотрят повторно
  • © Пресс-служба Мосгорсуда

«Постановление отменили. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе», — сказал собеседник агентства.

Ранее юрист ФБК* Вячеслав Гимади подал в Новосибирский облсуд апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда Новосибирска, который в декабре посчитал законным отказ в удовлетворении его жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России в расследовании ситуации с госпитализацией Навального в Омске.

4 сентября 2020 года Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* на действия Следственного комитета России по ситуации с Алексеем Навальным.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Позднее его перевезли на лечение в Германию.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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