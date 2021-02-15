СК проводит проверку после гибели подростка в районе станции Лось в Москве

Короткая ссылка
Следователи проводят проверку по факту смерти девочки 2006 года рождения после наезда электропоезда на железнодорожной станции Лось в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
СК проводит проверку после гибели подростка в районе станции Лось в Москве
  • © sledcom.ru

«Следственными органами… по факту смертельного травмирования несовершеннолетней девочки на Ярославском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительной версии следователей, электропоезд «Фрязево — Москва» сбил несовершеннолетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — добавили в СК.

В декабре стало известно о смерти одного человека после схода локомотива с железнодорожных путей на участке Улак — Эльга в Амурской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить