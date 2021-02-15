СК проводит проверку после гибели подростка в районе станции Лось в Москве

Следователи проводят проверку по факту смерти девочки 2006 года рождения после наезда электропоезда на железнодорожной станции Лось в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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«Следственными органами… по факту смертельного травмирования несовершеннолетней девочки на Ярославском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка», — говорится в сообщении. По предварительной версии следователей, электропоезд «Фрязево — Москва» сбил несовершеннолетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. «Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — добавили в СК. В декабре стало известно о смерти одного человека после схода локомотива с железнодорожных путей на участке Улак — Эльга в Амурской области.