СК проводит проверку после гибели подростка в районе станции Лось в Москве
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«Следственными органами… по факту смертельного травмирования несовершеннолетней девочки на Ярославском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По предварительной версии следователей, электропоезд «Фрязево — Москва» сбил несовершеннолетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — добавили в СК.
В декабре стало известно о смерти одного человека после схода локомотива с железнодорожных путей на участке Улак — Эльга в Амурской области.