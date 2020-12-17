В Амурской области в результате схода локомотива с рельс погибла женщина

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Локомотив сошёл с железнодорожных путей на участке Улак — Эльга в Амурской области после столкновения с маневровым составом, один человек погиб.
В Амурской области в результате схода локомотива с рельс погибла женщина
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Дальневосточной транспортной прокуратуры в четверг, 17 декабря.

ЧП произошло в 00:10 мск на 317-м км участка.

«В результате происшествия смертельно травмирован составитель поезда и произошёл сход локомотива с железнодорожных путей», — отметили в прокуратуре.

Проводится проверка требований безопасности движения. Подробности происшествия уточняются.

В ноябре в результате схода с рельсов 12 цистерн с мазутом во Владимирской области пострадал один человек. Позже пострадавший скончался.

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