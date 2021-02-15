Эксперт спрогнозировал рост цен на арендное жильё в Москве

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков прокомментировал ситуацию на рынке аренды жилья.

«Пандемия ещё не преодолена. В 2020 году на волне ажиотажа многие купили квартиры для дальнейшей сдачи в аренду, что разорвало связь между предложением и спросом. Существенная часть россиян на время удалённой работы перебралась обратно в регионы, что также создало дыру на рынке арендного жилья», — пояснил Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Член Российской гильдии риелторов уверен, что к концу 2021 года съёмное жилье в целом подорожает на 10—15%.

«Рост цен на арендные квартиры будет стремительным. Ожидается, что это произойдёт к середине весны 2021 года. Отмена карантинных мер поможет россиянам быстрее вернуться к привычному уровню жизни и восстановить спрос на рынке недвижимости», — констатирует Барсуков.

Почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз, что рост стоимости жилья в 2021 году в России не будет существенным.