В Пензе прошли экстремальные автогонки

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На крупнейшем пензенском автодроме «Вираж» прошли межрегиональные соревнования по трековым гонкам на ледовом покрытии.
В Пензе прошли экстремальные автогонки
  • © РИА Новости

Как передаёт ФАН, состязаться за титул прибыли 27 экипажей из Пензенской и Тамбовской областей, а также из республик Мордовия и Марий Эл.

Организатором автогонок стала Федерация автомобильного спорта Пензенской области при поддержке правительства региона, администрации города Пензы, Министерства физической культуры и спорта области, а также местного Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

Ранее сообщалось, что фестиваль технических видов спорта состоялся в Воткинске в Удмуртии.

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