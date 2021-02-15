В Пензе прошли экстремальные автогонки

На крупнейшем пензенском автодроме «Вираж» прошли межрегиональные соревнования по трековым гонкам на ледовом покрытии.

Как передаёт ФАН, состязаться за титул прибыли 27 экипажей из Пензенской и Тамбовской областей, а также из республик Мордовия и Марий Эл.

Организатором автогонок стала Федерация автомобильного спорта Пензенской области при поддержке правительства региона, администрации города Пензы, Министерства физической культуры и спорта области, а также местного Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

Ранее сообщалось, что фестиваль технических видов спорта состоялся в Воткинске в Удмуртии.