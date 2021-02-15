В Совфеде оценили идею ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала в беседе с RT предложение ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.
В Совфеде оценили идею ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов
  • © РИА Новости

Бибикова отметила, что положительно оценивает данную инициативу. 

«Я считаю, что вообще недопустимо оскорбление любого человека, тем более ветерана. Я считаю совершенно правильным (предложение. — RT) и, если оно будет внесено, буду только за», — подчеркнула сенатор.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Подробнее — в материале RT.

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