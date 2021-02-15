Участники МИК смогут подать заявки на получение субсидии на инжиниринг

В Москве стартовал приём заявок на получение субсидии правительства на инжиниринг. Воспользоваться данной мерой смогут участники Московского инновационного кластера (МИК).

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Правительство Москвы с каждым годом расширяет меры финансовой поддержки бизнеса. В 2020 году участники МИК получили от города почти 1 млрд рублей, в том числе на инжиниринг — свыше 295 млн», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он рассказал, что в рамках программы столица вернёт технологическим компаниям до 50% расходов, которые напрямую связаны с созданием или модернизацией продукта на всех этапах.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как информировала НСН, рассказал о мерах поддержки бизнеса.