В Госдуме рассказали о проекте расширения перечня получателей маткапитала

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Анастасия Румянцева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с RT, что программа материнского капитала имеет позитивные последствия и востребована.
В Госдуме рассказали о проекте расширения перечня получателей маткапитала
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«Общий вывод, который был сделан всеми фракциями Государственной думы, это же прозвучало в послании президента Федеральному собранию и в целом, если оценить многолетнюю программу материнского семейного капитала, то она имеет свои позитивные последствия и востребована, именно поэтому неоднократно эта программа продлевалась. Прежде всего это вопрос, связанный с поддержкой семей, имеющих детей, укрепление института семьи, института материнства, института детства, помощь в решении демографического вопроса, который является актуальным для страны, помощь в решении жилищного вопроса, который является одним из самых проблемных для нашей страны», — заявил Нилов.

Он отметил, что депутаты посчитали, что, двигаясь в этом направлении, необходимо предусмотреть законодательную возможность предоставлять материнский капитал тем, кто имеет третьего ребёнка, но только в тех регионах, где плохие демографические показатели.

«То есть либо отрицательный прирост, либо слабоположительный — для таких регионов требуется, на наш взгляд, дополнительная помощь и поддержка. Именно поэтому соответствующий проект был подготовлен и внесён сегодня в Государственную думу», — заключил парламентарий.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий с 1 января 2022 года выплаты материнского капитала на третьего и последующих детей лицам, которые ранее не воспользовались правом его получения, в субъектах России с низкой рождаемостью.

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