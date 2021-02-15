В России предложили разрешить направлять маткапитал на оплату частных воспитателей

В России предложили разрешить направлять материнский капитал на оплату ясельных групп или отдельных воспитателей в статусе индивидуального предпринимателя.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект депутаты и сенаторы внесли до начала пандемии. По их мнению, в настоящее время господдержка частникам особенно необходима.

По факту родители не могут расплатиться с частниками, используя маткапитал, поскольку, как поясняют им компетентные органы, оплату можно направить только на услуги организации, но не ИП.

«Эта ситуация порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры», — заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Со своей стороны замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике и один из авторов законопроекта Татьяна Кусайко отметила, что использование такой организационно-правовой формы, как ИП, очень распространено при оказании услуг дошкольного образования.

«Это мера поддержки индивидуальных предпринимателей, которые так же, как и другие представители бизнеса, пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции и связанных с ним ограничительных мер», — добавила сенатор.

Парламентарии намерены ещё раз изложить свои доводы представителям профильных ведомств на совещании в Госдуме. Как подчеркнула Пушкина, авторы допускают корректировку некоторых формулировок в законопроекте.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе со «Взглядом» прокомментировал идею ввести обязательную сертификацию нянь.