Московская инновационная программа стала призёром международного конкурса

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Программа «Московская инновационная экосистема» победила в одной из номинаций международного конкурса Quality Innovation Award.
Московская инновационная программа стала призёром международного конкурса
  • © Ю. Иванко / mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Проект позволяет разработчикам тестировать технологии на городских объектах до выпуска на рынок, а потенциальным заказчикам — анализировать их эффективность.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, награда присуждена в категории «Инновации в государственном секторе».

«Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоёмких решений», — сказала вице-мэр.

Она добавила, что в 2020 году власти получили больше 600 запросов от бизнеса на испытания различных продуктов.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что более 110 участников конкурса «Цифровой прорыв» удостоены грантов.

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