Гендиректором «Россетей» назначен Андрей Рюмин

Экс-главу компании «Россети Ленэнерго» Андрея Рюмина назначили гендиректором «Россетей». Об этом сообщили в организации.

© РИА Новости

«Избрать генеральным директором ПАО «Россети» Рюмина Андрея Валерьевича», — приводит РИА Новости фрагмент из материалов компании. Отмечается, что возглавлявший «Россети» с сентября 2017 года Павел Ливинский покинул компанию в январе, а Рюмин стал исполняющим обязанности гендиректора организации. 15 января председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении Ливинского главой Департамента энергетики аппарата кабинета министров.