Гендиректором «Россетей» назначен Андрей Рюмин

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Экс-главу компании «Россети Ленэнерго» Андрея Рюмина назначили гендиректором «Россетей». Об этом сообщили в организации.
Гендиректором «Россетей» назначен Андрей Рюмин
  • © РИА Новости

«Избрать генеральным директором ПАО «Россети» Рюмина Андрея Валерьевича», — приводит РИА Новости фрагмент из материалов компании.

Отмечается, что возглавлявший «Россети» с сентября 2017 года Павел Ливинский покинул компанию в январе, а Рюмин стал исполняющим обязанности гендиректора организации.

15 января председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении Ливинского главой Департамента энергетики аппарата кабинета министров.

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