Гендиректором «Россетей» назначен Андрей Рюмин
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«Избрать генеральным директором ПАО «Россети» Рюмина Андрея Валерьевича», — приводит РИА Новости фрагмент из материалов компании.
Отмечается, что возглавлявший «Россети» с сентября 2017 года Павел Ливинский покинул компанию в январе, а Рюмин стал исполняющим обязанности гендиректора организации.
15 января председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении Ливинского главой Департамента энергетики аппарата кабинета министров.