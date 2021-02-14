В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

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За прошедшие сутки 104 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 104 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 29 735», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты 106 213 человек.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие помогают в борьбе с распространением COVID-19 в 43 российских регионах.

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