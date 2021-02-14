В Москве рассказали об отбуксированных автомобилях из-за непогоды

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в столице за три дня снегопадов отбуксировали более 1,1 тыс. автомобилей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент.

«За три дня снегопада экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу», — говорится в заявлении.

Вместе с этим департамент порекомендовал водителям грузовиков не перегружать транспорт и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы после сильного снегопада взяли под особый контроль очистку кровель.