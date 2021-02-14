В Москве рассказали об отбуксированных автомобилях из-за непогоды
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент.
«За три дня снегопада экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу», — говорится в заявлении.
Вместе с этим департамент порекомендовал водителям грузовиков не перегружать транспорт и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы после сильного снегопада взяли под особый контроль очистку кровель.