В Москве рассказали об отбуксированных автомобилях из-за непогоды

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Департамент транспорта Москвы сообщил, что в столице за три дня снегопадов отбуксировали более 1,1 тыс. автомобилей.
В Москве рассказали об отбуксированных автомобилях из-за непогоды
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент.

«За три дня снегопада экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу», — говорится в заявлении.

Вместе с этим департамент порекомендовал водителям грузовиков не перегружать транспорт и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы после сильного снегопада взяли под особый контроль очистку кровель.

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